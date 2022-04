KURIER-Event "Tiefenrausch": Abtauchen ins Unbekannte

Und zwar nicht nur, weil noch nie ein Mensch zuvor so tief unten in diesem See war. Sondern wegen eines bedeutenden wissenschaftlichen Hintergrunds. Gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern soll in dem Projekt der „Klang der Erde“ eingefangen werden, erläutert Steiner-Bauer: „Mit Hydrofonen und Seismometern kann man gewisse Klänge feststellen, der Erde also eine Stimme geben.“

Bereits am kommenden Freitag, 22. April, gibt es am „Tag der Erde“ deshalb den Auftakt von „Tiefenrausch“ mit einer Sondersendung des KURIER Medienhauses direkt vom Traunsee. Das eigentliche, live im Fernsehen übertragene, Schau-Tauchen folgt im September. Da so etwas vom passenden Wetter abhängt, steht der Termin dafür noch nicht ganz fest.