Forscher tauchen in den seichten Tiefen des Traunsees

Alter und Größe

Weitergeforscht wurde damals nicht; erst im vergangenen Herbst startete schließlich das Kuratorium Pfahlbauten gemeinsam mit der Universität Innsbruck und dem Heimatverein Archekult ein Pilotprojekt. „Am Traunsee ist es nicht so wie am Mondsee oder Attersee, wo die Pfähle herausstehen. Aber es gibt eine Kulturschicht. Anhand der Zusammensetzung dieser, zum Beispiel an Holzkohle, kann man das erkennen“, erklärt Fiona Poppenwimmer vom Kuratorium Pfahlbauten.

Das möchte man sich nun genauer ansehen. „Wir erhoffen uns Erkenntnisse zum Alter und der Größe der Siedlung.“ Und das mithilfe von Bohrungen. „Aus feineren Pflanzenresten, wie Getreidekörnern oder Pflanzenpollen, können wir Rückschlüsse ziehen.“