Nationalpark Kalkalpen kämpft mit zu wenig Geld

Hausaufgaben

„Es geht um die Frage, was gehört zu welcher Säule“, so Maier. „Wir schauen , was man einsparen und wo die Ertragssituation verbessert werden kann. Aber auch inwieweit eine Budgeterhöhung gerechtfertigt wäre“, heißt es aus der Abteilung Naturschutz des Landes OÖ. Und speziell zur Villa Sonnwend: „Wir werden den Finanzbedarf prüfen und gegebenenfalls Alternativen in Betracht ziehen.“ Auch ein Verkauf oder eine Verpachtung an touristische Partner sei nicht ausgeschlossen.

Prinzipiell teilen sich Land und Bund – 50:50 – als Eigentümer den Nationalpark. Alle Entscheidungen gehören somit auch vom Bund abgesegnet. So auch jene der Nationalpark-Erweiterung, die seit 1997 im Landesgesetz vorgesehen ist. Demnach solle der Nationalpark auf die Gebiete der Haller Mauern und des Toten Gebirges erweitert werden. „Auch jenes Dreieck Richtung Nationalpark Gesäuse und Wildnisgebiet Dürrenstein wären sinnvoll. Man darf doch auch gescheiter werden über die 20 Jahre“, sagt Maier.