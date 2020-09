„Luchse dürfen kein zweites Mal aussterben“

Ein Reh pro Woche

Denn derzeit ist es so, dass die Tiere zwar zwischen dem Nationalpark Kalkalpen, dem Nationalpark Gesäuse und dem Wildnisgebiet Dürnstein – insgesamt eine Fläche von 35.500 Hektar – queren können. Der Auslauf in andere Gebiete, wie etwa in den Böhmerwald und in die Karpaten, müsste jedoch dringend gesetzlich gesichert werden.

„Luchse sind Wandertiere. Wildtierkorridore sind wichtig für den genetischen Austausch“, sagt die grüne Naturschutzsprecherin Maria Buchmayr. Nur so könne die Population langfristig gesteigert werden. Zudem zeige eine Studie, dass die Tiere klug genug seien, existierende Wildtierkorridore zu benutzen.