Baby Blues: Luchse sollen auf Viren getestet werden

"Stecken sich an"

Die weitere Vorgehensweise ist aber schon klar: Ist ein Luchs in der Falle, wird dieser mit einem Pfeil betäubt, ihm dann Blut abgenommen, ein Senderhalsband angelegt und anschließend wieder freigelassen. Der Rest steht aber noch in den Sternen: „Je nachdem, ob sie Viren in sich tragen oder nicht, müssen wir gemeinsam mit Experten entscheiden, wie die Behandlung aussieht und der Luchsbestand weiterhin gesichert werden kann.“

Die Grünen OÖ fordern schon länger, den Bestand aufzustocken. So einfach sei das aber nicht: Denn werden Viren nachgewiesen, sei es sinnlos, neue Luchse in die Gruppe zu integrieren. „Die stecken sich ja alle gegenseitig an“, so Fuxjäger.