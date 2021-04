Pater vor Gericht: "Kunst-Freak" aber kein "eiskalter Dieb"

„Ich weiß, dass das hässlich aussieht, aber das war eine emotionale Geschichte“ – mit diesen Worten rechtfertigt sich der ehemalige Kustos des Stifts Kremsmünster am Donnerstag am Bezirksgericht Steyr. Die Anklage? Schwerer Diebstahl. Konkret soll der 55-Jährige 2018 zahlreiche Kunstgegenstände im Gesamtwert von etwa 35.000 Euro aus dem Stift entwendet haben. Nun wurde er dafür verurteilt.

In schwarzer Kutte betritt der ehemalige Kustos den Gerichtssaal. Zeitgleich ein junger Mann mit Trachtenjanker – der Zweitangeklagte, von Beruf Antiquitätenhändler. Er soll die Kunstschätze in einer Garage in Hörsching (Bezirk Linz-Land) für seinen „Freund“ aufbewahrt haben.

Grund dafür sei die Kündigung des Kustos 2018 gewesen. Er habe sein Büro räumen müssen, erklärt der ehemalige Kustos auf der Anklagebank.

70 Kunstgegenstände

„Warum haben Sie die Kunstwerke, die dem Stift gehörten, auch mitgenommen“, fragt der Richter. „Weil es schnell gehen musste“, antwortet der Angeklagte. „Es waren aber nicht Ihre Sachen. Ich habe auch ein Büro. Da gibt es Büroinventar. Nur weil ich an meinen Schreibtisch hänge, kann ich den nicht mitnehmen“, stellt der Richter fest. „Mein Büro war wie ein Wohnzimmer. Da verschwimmen die Grenzen“, antwortet der ehemalige Kustos.

70 Kunstgegenstände seien somit „irrtümlich“ in die Garage gewandert. Bezahlt habe das das Stift, so der Angeklagte.

„Es stimmt, dass es eine Rechnung gibt. Dass Kunstgegenstände bei der Räumung die Mauern des Stifts verließen, ist mir aber unbekannt“, heißt es vom Abt, der als Zeuge geladen ist. Der Zweitangeklagte sitzt dahinter und schüttelt den Kopf.