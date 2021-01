Streit eskalierte: Polizei nahm zwei Männer in Kremsmünster fest

Die oberösterreichische Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) zwei Männer, einen 50-jährigen rumänischen Staatsbürger und dessen 23-jährigen Sohn, festgenommen. Die Beamten waren wegen Lärms zu dem Wohnhaus gerufen worden. Als sie eintrafen, hörte man einen lauten Streit, der 23-jährige und sein Vater waren voller Blut. Sie waren ebenso wie der ebenfalls in der Wohnung anwesende Cousin stark alkoholisiert, heißt es im Bericht der Polizei.

Während die Rettung den 23-Jährigen versorgte, wurde der Vater immer aggressiver. Die Beamten forderten Verstärkung an, der 50-Jährige schlug einem Polizisten auf die Schulter und ins Gesicht. Er wurde festgenommen. Daraufhin ging der Sohn auf die Beamten los . Schließlich wurden beide Männer festgenommen, wegen des aggressiven Verhaltens waren dazu vier Polizeistreifen nötig. Wie es zu dem Streit in der Wohnung kam, wird noch ermittelt.

Streit auch in Linz

Die beiden Rumänen waren nicht die einzigen aggressiven Personen, mit denen es die oberösterreichische Polizei am Wochenende zu tun hatte. In Linz kam es ebenfalls zu zwei Festnahmen. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit gerufen.

Als die Beamten ankamen, wurden sie von einem 52-Jährigen beschimpft und weggestoßen. Der Mann ließ sich nicht beruhigen und wurde schließlich festgenommen. Gegen 2 Uhr früh wurde eine 39-Jährige ins Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Frau hatte die Polizei gerufen, war ausgerastet und hatte sich nicht mehr beruhigen lassen.