Wenn das Sparschwein aus dem letzten Loch pfeift

Wertfreie und kostenlose Beratung

Anlaufstellen. In Oberösterreich gibt es zwei offizielle Stellen, die kostenfreie Schuldnerberatung anbieten – die Schuldnerberatung OÖ (Tel.: 0732/77 55 11 oder auf ooe.schuldnerberatung.at) und die Schuldnerhilfe OÖ (Infos: www.schuldner-hilfe.at, 0732/77 77 34, ).

Mit Ausnahme von Linz, wo beide Vereine tätig sind, decken die beiden Institutionen unterschiedliche Regionen in der Schuldnerberatung ab. In Oberösterreich gibt es neun Beratungsstellen und sieben regelmäßige Sprechtage. Sei es die Hilfe bei der Erstellung eines Haushaltsbudgets, Fragen bei Jobverlust und damit drohendem Abrutschen in Schulden, sei es eine finanzielle Zukunftsplanung oder sei es vielleicht sogar bei der Begleitung eines Privatkonkurses – die Expertinnen und Experten der Beratungsstellen informieren wertfrei, das Angebot ist kostenlos.

Auf den Homepages der beiden Institutionen finden sich Broschüren, Infomaterial und wichtige Tipps, auch zum Herunterladen oder bestellen.