Stimme der Erde: Eine immerwährende Klangkulisse

Den Ton beschleunigen

Seismische Aufzeichnungen gibt es seit 1895. Die irdische Eigenschwingung wurde erstmals am 22. Mai 1960 gemessen. Damals bebte die Erde in Chile in nie da gewesener Stärke, mit einer Magnitude von 9,5. Der Beginn einer neuen Forschungsrichtung, der Seismologie, war begründet. Zunächst dachten die Wissenschaftler, dass die Erde nur im Fall eines Erdbebens oder Vulkanausbruchs brummt. Vierzig Jahre später, im Jahr 1998, wurde erstmals nachgewiesen, dass die Erde ständig tönt.



Heute umspannt ein globales Netzwerk von seismischen, atmosphärischen und ozeanischen Sensoren den Globus, und zeichnet die geophysikalischen Schwingungen rund um die Uhr auf. In Österreich liefert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ihre Daten an alle Weltdatenzentren, von wo aus Forscher und Interessierte Zugriff auf diesen lautlosen Akustikschatz haben.



Der amerikanische Seismologe JT Bullitt nutzt dieses offene Datennetzwerk und verwandelt die Seismogramme in hörbare Phänomene. So kann man etwa dem Tohoku Erdbeben in Japan aus dem Jahr 2011 lauschen, das eine Magnitude von 9 hatte. Bullitt wählt die Methode des „beschleunigten Abspielens“, um den Klang der Erde zu erfassen. „Im Prinzip ist es das gleiche wie ein Kassettenrekorder, bei dem ich auf fast forward drücke“, erklärt Mertl. Die Zeit wird komprimiert und so verkürzt sich eine zweitägige Aufnahme zu einem 6-minütigen Soundfile.