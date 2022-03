Erdställe: Ungelöste Rätsel unter der Erde

Und so eine Kopie entsteht gerade im Waldviertel in Niederösterreich. Die Gemeinde Thaya richtet gemeinsam mit Gastern (beide im Bezirk Waidhofen/Thaya) ein Erdstall-Zentrum ein. Dort wird es ab Herbst möglich sein, in einen nachgebauten Erdstall zu kriechen – dieser wird fünf Meter lang sein und kommt aus dem 3D-Drucker. „Wir haben in der Gegend viele Erdställe, aber die sind privat oder aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich“, erklärt Thayas Bürgermeister Eduard Köck, der sagt, dass Thayas Erdställe gut erforscht seien, aber dennoch Mysterien offen blieben.

In der Region gibt es für die Forscher einiges zu tun. Alleine in dem 45 Häuser zählenden Dorf Ulrichschlag, wenige Kilometer von Thaya entfernt, sind es sieben, die als Tor in die Unterwelt zugänglich sind – einer davon direkt durch den Küchenboden eines alten Bauernhauses.