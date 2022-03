Wiener Traditionsbäckerei lichtet den Anker: Produktion siedelt ab

Wie viele Betriebe zuletzt von Wien nach Niederösterreich gezogen sind und umgekehrt, dazu werden in wenigen Monaten Daten vorliegen. Die Wirtschaftsagenturen der beiden Bundesländer arbeiten an einer gemeinsamen Präsentation dazu.

Der KURIER konnte vorab zumindest Zahlen für die Absiedlungen nach Niederösterreich in Erfahrung bringen: Demnach haben in den vergangenen fünf Jahren 48 Unternehmen mit Stammsitz in Wien einen weiteren Standort in Niederösterreich geschaffen oder ihren Betrieb komplett verlegt.

Diesen Weg schlugen immer wieder auch prominente Firmen ein. So lief etwa 2015 am Rennweg die letzte Niemetz-Schwedenbombe vom Band, das Werk wurde nach Wiener Neudorf verlegt. Manner aus Hernals produziert seit Jahrzehnten auch in Wolkersdorf Schnitten. Und der Döblinger Sekthersteller Schlumberger denkt an, sich im Burgenland anzusiedeln.

Bei der Wiener Wirtschaftsagentur zeigt man sich gelassen: Wien bleibe ein beliebter Standort für Unternehmenszentralen.