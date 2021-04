Ankerbrot: Favoriten ist wieder Favorit

Sollte der Käufer eine „höherwertige Widmung“ erwirken, zum Beispiel Wohngebiet, werden bei einer Bruttogrundfläche von mehr als 100.000 Quadratmetern weitere fünf Millionen Euro fällig. Sollte die Umwidmung nicht bis Ende Juni 2023 erfolgen, erlischt die Kaufpreisnachbesserung.

Indes hat die Ankerbrot-Führung schon 2019 angekündigt, dass sie sich um eine neue Liegenschaft für die Produktion und Verwaltung in Wien umschauen wird. Damals nahm man an, dass Ankerbrot für seine Neuaufstellung drei bis fünf Jahre benötigen wird.

Solange wollte man noch in der Absberggasse werken. Tatsächlich sicherte sich das Unternehmen in Simmering eine Liegenschaft. Dort sollte ein zweistelliger Millionenbetrag in neue Gebäude investiert werden.

Doch diesen Plänen hat nun die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir hätten uns nie gedacht, dass wir als Produzent von Grundnahrungsmitteln von dieser Pandemie so schwer getroffen werden“, sagt Ankerbrot-Chef Walter Karger zum KURIER. „Wir sind nach wie vor stabil aufgestellt. Wir dürfen aber keinesfalls die Zukunft des Unternehmens mit Investitionen in einem hohen zweistelligen Millionenbetrag für einen Neubau in Simmering gefährden.“