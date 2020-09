Ankerbrot: Mehr Homeoffice, weniger Kunden

Wie viele Leute schickten Sie in Kurzarbeit?

Die Ankerbrot-Gruppe besteht aus mehreren Gesellschaften und wir beschäftigen insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter. Wir haben fast alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit angemeldet, mit ein paar wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel die Brotproduktion. Diese ist kontinuierlich durchgelaufen. Mit Ende Juni haben wir die Kurzarbeit so gut wie beendet. Es gibt nur noch an ein paar wenigen Standorten, wo die Kundenfrequenz extrem schlecht ist, eine Verlängerung der Kurzarbeit.

Sie sind durch die Corona-Krise ja mehrfach betroffen, da Ihnen Vertriebswege weggebrochen sind.

Wir sind in drei wesentlichen Vertriebskanälen tätig, das größte Volumen hat unser Filialgeschäft. Hier waren wir durch die Ausgangsbeschränkungen im Frühling und das Wegbleiben unserer Kunden stark betroffen.

Ihr zweites Standbein ist die Belieferung des Lebensmittelhandels.

Dort hätte ich mir erwartet, dass wir als Produzent von Grundnahrungsmitteln nicht betroffen sind. Das war anfangs auch der Fall, als verstärkt eingekauft wurde. Da sind wir in drei Schichten rund um die Uhr gefahren. Danach ist die Frequenz der Einkaufsaktivitäten aber deutlich zurückgegangen und es wurden Produkte mit längerer Haltbarkeit gekauft. Da hat der Verkauf von frischem Gebäck gelitten. Und die Gastronomie ist uns mehr oder weniger komplett weggebrochen.

Sie haben aber auch neue Produkte in der Krise auf den Markt gebracht.

Wir haben sehr rasch überlegt, wie wir auf das geänderte Kundenverhalten reagieren können. Für unsere Kunden aus dem Lebensmittelhandel haben wir einige neue verpackte Produkte entwickelt. Unsere Partner können sich auf uns verlassen. Wir waren immer und bleiben das natürlich auch in Zukunft: ein verlässlicher, stabiler, österreichischer Lebensmittellieferant.

Aber es gibt Filialen, wie am Flughafen und in der Wirtschaftsuni Wien, die geschlossen wurden.

Den Standort am Flughafen haben wir wieder eröffnet mit reduzierten Öffnungszeiten. Die Filiale bei der Wirtschaftsuniversität war insofern stark betroffen, dass die Gastronomie nicht betrieben werden konnte und seit März keine Studenten an der Uni waren. Seit Anfang September haben wir auch dort wieder geöffnet. Wir wissen aufgrund der aktuellen Lage allerdings nicht, wie sich die Frequenzen nun im Herbst und Winter entwickeln.

Die Gastronomie wurde Ende Mai wieder hochgefahren, wie schaffen Sie das heurige Jahr wirtschaftlich?

Etliche unserer Kunden aus der Gastronomie haben erst gar nicht aufgesperrt, einige funktionieren sehr gut. In unseren Filialen haben sich die Geschäfte wieder etwas verbessert. Wir haben aber eine sehr unterschiedliche Filialstruktur, in Wohngebieten haben wir in der Phase des Lockdowns die Nahversorgung übernommen. Wir haben aber auch Filialen an sehr hochfrequenten Standorten wie auf Hauptbahnhöfen, wo die Frequenz enorm zurückgegangen ist. Und wie gesagt: Wie sich die Situation jetzt im Herbst und Winter darstellen wird, das wissen wir alle nicht. Es wird also ein sehr schwieriges Jahr für die gesamte österreichische Wirtschaft werden.