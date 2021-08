Vom Normalo- zum Trendviertel: Favoriten bekommt einen Superblock

Die alteingesessenen Favoritner sind ein bisschen neidisch auf die neuen Favoritner. Der Grund: Die Wohngebiete, die für die neuen Bezirksbewohner hochgezogen werden, strotzen nur so vor stadtplanerischen Innovationen.

Paradebeispiel dafür ist das Sonnwendviertel mit autofreien Zonen, Rasengleisen und dem großen Park im Zentrum. In älteren Grätzeln gibt es all das (so gut wie) nicht.

Doch das soll sich bald ändern – fürs Erste zumindest in Innerfavoriten.

Dort soll erstmals in einem bestehenden Wiener Viertel einer der trendigsten stadtplanerischen Ansätze umgesetzt werden, mit dem man bereits in Barcelona und bald auch in Berlin versucht, die Verkehrsprobleme der Lärm- und Abgasgeplagten Städte in den Griff zu bekommen: ein Superblock.