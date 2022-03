Warum die Impfgegner jetzt für Putin demonstrieren

Die Gründe dafür muss man in der Vergangenheit suchen, sagt Fake-News-Experte Andre Wolf vom Recherche-Netzwerk Mimikama. „Putin bedient schon seit Jahren die Extreme in Europa. Die Linksextreme von Natur aus, die Rechtsextreme sowie Rechtspopulisten aktiv – inhaltlich und monetär.“ So gab es immer wieder Hinweise darauf, dass die AfD in Deutschland von Russland finanziert worden sein könnte. Und die FPÖ macht aus ihren Verstrickungen mit der Kreml-Partei „Einiges Russland“ schon lange kein Geheimnis mehr.

Hinzu kommt eine starke Politisierung der sozialen Medien seit der Krim-Krise 2014. Schon damals versammelten sich Verschwörungsanhänger zu sogenannten Montagsmahnwachen, um für Russland und gegen den Westen Stimmung zu machen. „Zu dieser Zeit kam der Begriff ‚Lügenpresse‘ auf. Es ging um die bewusste Demontage der Medien und die Etablierung sogenannter alternativer Mediennetzwerke“, erklärt Wolf.

Und diese seien seit jeher rechtspopulistisch und Putin-freundlich. Er meint damit parteinahe Blogs, Webseiten und Russlands staatliche Nachrichtenseiten, die tendenziös und mehr meinungs- als informationsbasiert berichten. Verbreitet werden die Inhalte über Messengerdienste wie Telegram.

Als dann die Corona-Demonstrationen aufkamen, wurden diese bewusst von Rechtspopulisten und Rechtsextremen genutzt. Herbert Kickl hielt leidenschaftliche Reden, die Identitäre Bewegung verteilte jede Woche Flyer. Andre Wolf: „Das Putin-freundliche Gedankengut war von Anfang an dabei und ist tief verwurzelt in der Szene.“ Für ihn ist der Schwenk vom Corona-Verschwörungsanhänger zum Putin-Verehrer also nicht verwunderlich.