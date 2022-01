Für Herrn Hans waren Verschwörungstheorien wie eine Sucht. Jeden Tag benötigte er seine Dosis bedrohlicher Prophezeiungen aus dem Internet. Einerseits fühlte er sich mit seinem Wissen überlegen. Andererseits lebte er in permanenter Angst. Er sei zittrig geworden und für sein Umfeld nicht wiederzuerkennen. Bis ihm seine Lebensgefährtin ein Ultimatum setzte. „Sie hat gesagt, wenn du nicht innerhalb von acht Tagen damit aufhörst, will ich dich nicht mehr in meinem Leben haben.“ Dies sei die „Gnackwatsch’n“ gewesen, die er gebraucht habe. Sie wandten sich an die Bundesstelle für Sektenfragen. Nach ein paar Sitzungen habe er all das überdacht, was ihn „in die Ecke der Schwurbler“ gebracht habe. Und er löschte von einem Tag auf den anderen alle Seiten und Links zu den für ihn so verführerischen Ideologien. Das war vor einem Jahr.

Mittlerweile ist der knapp 70-Jährige drei Mal gegen Corona geimpft. Die Angst vor dem Chip konnte er mit Recherchen auf wissenschaftlichen Seiten überwinden. Und er fügt lächelnd hinzu, während er auf sein Handy zeigt: „Die Möglichkeit, uns jederzeit aufzuspüren, gibt es auch ohne Chip.“