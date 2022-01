Von Stargates zum "Krieger des Lichts": Sechs aktuelle Verschwörungstheorien

„Geimpfte sind keine Menschen mehr“

Immer wieder kursieren auf dem Kurznachrichtendienst Telegram Videos, wonach laut einem Urteil des US-Supreme Courts Geimpfte keine Menschen mehr seien, sondern in den Besitz der jeweiligen Impfstoff-Hersteller übergehen würden. „Das sind dann Trans-Menschen“, wird behauptet. Das Urteil, auf das man sich beruft, stammt aus dem Jahr 2013 und hat mit der Corona-Impfung rein gar nichts zu tun. Damals ging es darum, ob Myriad Genetics, Inc. die Sequenzen von Genmutationen, die zu Brustkrebs führen können, patentieren lassen kann. Der Test des Unternehmens erstellt cDNA, also einen Klon oder eine Kopie der DNA, um auf die Mutationen zu testen. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass das Unternehmen die synthetisch erzeugte cDNA patentieren darf. Die menschlichen Gene sind hingegen natürlich und dürfen nicht patentiert werden.

Die USA nahmen den Irak für ein „Stargate“ ein

Keine Massenvernichtungswaffen oder Öl sollen die USA beim Einmarsch in den Irak gesucht haben, sondern ein „Stargate“ – ein Tor zu einer geheimen Alienspezies, die vor Jahrtausenden die Menschheit unterstützt haben soll. Auch Adolf Hitler habe sich im Zweiten Weltkrieg zumindest zeitweise auf die Unterstützung dieser Aliens, der „Anunnaki“ verlassen können.