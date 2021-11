Kindermorde und Königinnen: Die absurde Welt der QAnon-Bewegung

Konsistent einer Meinung ist die Schar von Qs Anhängern nicht. Das liegt an der Art und Weise, wie Menschen für Verschwörungstheorien geködert werden: In zahlreichen Videos, Pamphleten und Audiobotschaften ist der Auftrag, man müsse „erwachen“, die „rote Pille nehmen“ (eine Anspielung auf den Film Matrix) – kurzum, erkennen, dass man in einer Lüge lebe und dann „die Wahrheit für sich selbst finden“.

Aus diesem Grund ist das Lager der Verschwörungsgläubigen in vielen Detailfragen gespalten. Es eint sie nur der Hass gegen „die satanistische Weltregierung“. So ist es möglich, dass ein Teil der QAnons der Meinung ist, dass seit Jänner dieses Jahres das US-Militär die Macht übernommen und nebenbei eine neue Königin von Kanada eingesetzt habe. Ein Wahndenken, das sich auch in österreichischen Kreisen durchgesetzt haben dürfte: Vor wenigen Tagen ging ein Schreiben an verschiedene Institutionen in Österreich, das die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen forderte und von „Queen Lady Romana Didulo, (...) Königin von Kanada, anerkannt und bewilligt“ worden sein soll.

Welche gefährlichen Eigendynamiken Verschwörungsmythen annehmen, zeigt sich darin, dass QAnon-Anhänger mittlerweile in einigen Kreisen selbst als vom „Tiefen Staat“ eingesetzte Agenten gelten, die nur von „der tatsächlichen Wahrheit“ ablenken wollen.