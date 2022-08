KURIER im Tiefenrausch: Jetzt alle Hintergründe in der Sondersendung

Im September taucht das KURIER Medienhaus gemeinsam mit SchauTV, der ZAMG und dem österreichischen Bundesheer tief in den Traunsee ab und überträgt dieses Event live. Nie zuvor waren Forscher an dieser verborgenen Stelle. Erste Impressionen zu diesem spektakulären Event können in diesem Trailer und unter www.kurier.at/Tiefenrausch gewonnen werden.

Eine Sondersendung zeigt die Hintergründe des Großevents, jetzt im Live-Stream: