KURIER-Event: Expedition in den tiefsten See gibt der Erde eine Stimme

Ein U-Boot und ein Roboter tauchen an die tiefste Stelle des Traunsees ab, er ist der tiefste See Österreichs. Dort wurde in 191 Metern ein Hydrofon installiert, es wird kommenden Samstag geborgen. Taucher des Bundesheeres – Spezialisten des Jagdkommandos – begleiten das U-Boot P-63 bis in mehrere Dutzend Meter Tiefe.