KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon ist sichtlich erfreut über das rege Interesse am Tiefenrausch. Sie eröffnet schließlich das Event mit viel Danksagungen. Vor allem an das Bundesheer. Seit zwei Tagen sei sie hier in Traunkirchen und beobachte die „unfassbare Arbeit“ hinter den Kulissen: „Die Wucht des Ereignissen haut einen um“, so Salomon. Besonders freue es sie, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer mit an Bord ist, an den sie sogleich auch das Mikro weiterreicht.