Mit dem U-Boot im tiefsten See: Mission erfolgreich

Doch wie fĂĽhlt sich das an, auf 191 Metern? Und wie sieht es dort aus? Es ist dunkel, schwarz nahezu, denn natĂĽrliches Licht dringt nicht so tief. Doch sobald die Scheinwerfer des U-Boots angehen, wird die Sicht ĂĽberraschend gut. Der Traunsee gilt zurecht als einer der klarsten Seen Ă–sterreichs. Der Boden auf 191 Metern ist aber kein Fels, sondern Sediment, er wirkt schottrig, sandig gar wie Meeresboden.

Erst die Waage, dann an Bord

Doch die erste Herausforderung vor dem Abtauchen in einem U-Boot besteht in Ehrlichkeit. „Ich muss dich auf die Waage stellen“, sagt Sicherheitsoffizier Beat höflich, er ist Teil der Crew um Philippe Epelbaum, der die brachliegende P-63 vor einigen Jahren restaurierte.

Beat ist aber unerbittlich. Er schiebt jedem Passagier ein handelsübliches Personenwaagemodel vor die Füße. Weibliche Eitelkeit – an diesen zusätzlichen drei Kilo mehr ist nur die Schwimmweste schuld! – muss also über Bord, ehe es an Bord der P-63 geht: Die Besatzung und Gäste sind das Lebendgewicht; was noch nötig ist, um zu tauchen und auszutarieren, wird mit Blei kompensiert.

„Alles gut? Fühlst du dich wohl?“, fragt Philippe gleich nach dem Reinklettern über eine Minileiter ins Innere und man lernt: In den Tiefen eines Sees ist man automatisch per Du wie auf den Höhen eines Bergs. Aber ja, alles gut, noch ist die Luke offen, die Sonne scheint herein. Noch könnte man aussteigen. „Wenn du Platzangst bekommst oder dir übel wird, sag es“, mahnte Beat schon bei der Sicherheitseinweisung. „Alles in Ordnung?“, erkundigt sich Philippe noch einmal, denn nun wird es ernst, er bereitet den Tauchgang vor.

Pilot, nicht Kapitän

Wie im Cockpit eines Flugzeugs checkt U-Boot-Pilot Philippe – es heißt tatsächlich im Fachjargon Pilot und nicht Kapitän – System um System, er spricht mit seinen Kollegen außerhalb schon jetzt nur über Funk. Auch die Passagiere bekommen Kopfhörer mit Mikrofon, generell wird an Bord nur auf diese Weise kommuniziert, so schmal die P-63 auch sein mag. Zweieinhalb Meter breit ist sie, das ist ausreichend, auch wenn zwei Passagiere schon aneinanderrücken müssen. Pilot Philippe sitzt rechts an den Steuerhebeln, Co-Pilot Hansjürg Caprez links, direkt hinter ihnen die Gäste auf einer Bank. Ab da heißt es, sich eine bequeme Sitzposition zu wählen: Selbst mit einer Körpergröße von 1,70 Metern kann man nur mit angezogenen Beinen oder im Schneidersitz Platz nehmen, andernfalls läuft man Gefahr, Philippe oder Hansjürg in den Rücken zu treten. Doch Philippe nimmt das gelassen. „Streck das Bein nur aus, wir haben hier schon Platz.“

Theoretisch kann das U-Boot bis zu drei Tage lang unter Wasser bleiben, falls es aus irgendeinem Grund nicht aufsteigen kann, deshalb ist auch Proviant an Bord und eine chemische Toilette. „Aber nach oben kommt ein U-Boot immer“, beruhigt der Pilot und versichert: „Das ist Physik.“ Er müsse nur die Elektromotoren abdrehen und die Gewichte abwerfen, schon steige die P-63. Sollte es ganz schnell gehen müssen, würde man die Seitentanks mit Luft füllen. „Aber dann schießen wir nach oben, das wollen wir doch nicht“, grinst Philippe.