Premiere: Erstes Tondokument liefert den Klang der Erde

Wissenschaftlicher Wert

Was die Aufnahmen in aller Deutlichkeit zeigen: Wie stark menschlich bedingte Geräusche den Klang der Erde verändern und beeinflussen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das am Grund des Sees, wo – anders als erwartet – die von Menschen geschaffene Technik selbst in 191 Metern Tiefe noch die Stille des Wassers durchbricht.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Projekt von großer Bedeutung – und das in gleich mehrerlei Hinsicht: „Das Projekt hilft, komplexe Themen für die Menschen erklärbar zu machen. Das ist eines der zentralen Ziele moderner Wissenschaftskommunikation“, sagen die Seismologin Maria-Theresia Apoloner und die Geophysikerin Ingrid Schlögel, die für die ZAMG die Daten ausgewertet haben.

Auch für die Zukunft lernt man aus dem KURIER-Projekt: Moderne Forschung benötige immer öfter Messorte, an denen keine Menschen sind und an denen absolute Stille herrsche, erklären die ZAMG-Wissenschafterinnen.

„Manchmal muss es einfach extrem still sein. Die nun gewonnenen Daten zeigen uns, wo künftige Standorte für sensible Projekte sein könnten.“

Vor allem der Tauchgang in die Tiefen des Traunsees hat die Grenzen des Machbaren verschoben: „Wir wussten im Vorfeld nicht, ob es möglich ist, ein Hydrofon mit 200 Metern Kabel an eine so exponierte Stelle zu schicken“, so Apoloner und Schlögel.

Mit dem Tiefenrausch LIVE konnte man sich für künftige, auch internationale Projekte empfehlen: „Wir konnten sichtbar machen, wozu wir eigentlich in der Lage sind.“