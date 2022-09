Taucheinsatz in extremen Tiefen: „Das ist wie eine Mondlandung“

Ob 191 Meter wie am Traunsee oder 169 wie am Attersee – für Taucher sind das unendliche Tiefen, die zwar theoretisch erreichbar sind, aber nur unter großem Risiko. „Das ist so ähnlich, als würdest du zum Mond fliegen“, vergleicht Oberstleutnant Michael Novotny, Hauptlehroffizier für Tauchen und amphibische Ausbildung beim Jagdkommando. „Und auch dann wäre das nur ein ,Touch and go’, man kann in solchen Tiefen dann nichts wirklich machen. Die magische Grenze sind eigentlich 100 Meter, dann beginnt eine imaginäre Decke, ab der man nicht mehr ohne Halt aufsteigen kann.“

Druck bleibt im U-Boot gleich

Tiefenrausch LIVE operiert nicht ohne Grund mit einem U-Boot, der P-63, einem in der Schweiz registrierten Gefährt, das bis zu 300 Meter Tiefe zugelassen ist. Sie ist das Einzige für derartige Einsätze auch im kommerziellen Bereich zugelassene Unterwassergefährt dieser Art; vier Personen haben in der rund fünf Meter langen und zweieinhalb Meter breiten P-63 Platz.

In dem U-Boot ist der Umgebungsdruck unter Wasser jedoch nicht anders als an Land; egal, wie tief sie abtaucht, egal, wie schnell sie abtaucht oder wieder hochkommt – er bleibt immer gleich. Für einen Taucher ist das nicht so einfach: Würde ein Mensch auf 200 Meter tauchen wollen, wäre er einem Druck von 21 bar ausgesetzt – an Land ist es ein bar, rechnet Novotny vor.