Tiefenrausch LIVE: Black Hawk über dem Traunsee

„Ihr bleibt dicht bei mir“, kommandiert O. „Erst wenn ich das Go gebe, dann gehen wir. Ruhig und flott, aber keine von euch läuft.“ Dann geht alles doch ganz schnell: Ein Black Hawk fliegt den Traunsee an, zwei Kampfschwimmer springen ins Wasser und erreichen das Ufer – lautlos. Dann sichern sie die Umgebung mit Sturmgewehren .

In dem Moment setzt sich O., ein Personenschützer des Heeres, mit zwei Schutzbefohlenen in Bewegung – erst geht es auf ein Schnellboot, dann auf ein Flächenflugzeug. Sie sind in Sicherheit. Moderatorin Silvia Schneider ist eine der „Geretteten“ im Szenario des Militärs: „Ich fühlte mich in absoluter Sicherheit. Da nimmt dich jemand an der Hand und sagt dir, wo es lang geht“, beschreibt Schneider die Aktion, die nur wenige Minuten dauerte. „Ich glaube, ich bin im Moment am sichersten Ort Österreichs.“