Sechs Tote: Eiertanz um neue Regeln für die Flugpolizei

Mehr als ein Jahrzehnt wurde nach den tödlichen Abstürzen zweier Polizeihubschrauber im steirischen Deutschlandsberg (2009) und in den Tiroler Achensee (2011) kalmiert und vertuscht. Sogar falsche Ursachen wurden in offiziellen Berichten genannt, andere belastende Dokumente verschwanden wegen deren Brisanz jahrelang in Schubladen. Sogar der Dienst-Laptop eines Ministeriumsmitarbeiters wurde zerstört, damit dessen Bericht vernichtet wird.

Der Flugpolizei drohten Prestigeverlust und strengere Regeln, wenn die wahren Absturzgründe ans Tageslicht kämen. Sogar ein Sicherheitsaudit wurde vom Verkehrsministerium (heute Klimaschutzministerium) angeregt, sonst eine Maßnahme für dubiose Fluglinien.