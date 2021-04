Zwei Tote bei Absturz eines Polizei-Helikopter: Die vertuschte Unfallursache

Die aktuelle Leiterin der Untersuchungstelle, Bettina Bogner, kündigt seit drei Jahren eine neue Untersuchung des Absturzes in Deutschlandsberg an, die bis heute nicht begonnen hat. Sie bewarb sich dafür zwischenzeitlich als Leiterin der Flugpolizei. Einer der drei Beteiligten an dem neuen Deutschlandsberg-Bericht arbeitet unbehelligt in ihrer Abteilung.

Das Innenministerium kündigte vor eineinhalb Jahren eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle an. Bis heute ist unklar, wer diese Prüfung durchführt. Anfragen dazu bleiben unbeantwortet.