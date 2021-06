Zwei tote Polizisten: “Ich wurde zwölf Jahre lang belogen“

Anton Haiderer war ein “Polizist mit Leib und Seele. Er war immer korrekt“, sagt Monika Haiderer. Dass der Grund für den Tod ihres Mannes noch immer nicht geklärt ist, macht sie wütend, sie fühlt sich belogen: “Von Kollegen meines Mannes gab es immer Zweifel am Vorgehen der Abläufe.“

Am 10. März 2009 stürzte ein Polizei-Hubschrauber in Deutschlandsberg in den Ort. Der Flug fand ohne Not unterhalb der vorgeschriebenen Mindest-Flughöhe statt. Laut einer Untersuchung durch den Sachverständigen Peter Vyskocil und des Verkehrsministeriums war ein Pilotenfehler die Ursache. Der entsprechende Bericht mit dem brisanten Ergebnis wurde vom Verkehrsressort allerdings zurückgehalten.