Gemeinderatswahl in Salzburg: Danklroter Wahlsonntag?

In der momentanen Phase sieht Bachmayer die FPÖ – wie auch die Grünen und Neos – als „stabilen Faktor in der Bundespolitik“. Ein Wahlerfolg in Salzburg sei zu erwarten, aber selbst ein hervorragendes Ergebnis werde keine Schlagzeilen machen. Was in anderer Form auch für die SPÖ gelte: „Wenn Bernhard Auinger (Spitzenkandidat der SPÖ, Anm.) einen unerwarteten Sieg schafft, wird das zwar Beachtung finden, aber nicht annähernd so, wie bei Dankl. Vor allem wird das überhaupt keine Auswirkung auf das chaotische Bild der Sozialdemokratie in Österreich haben.“