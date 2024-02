Skurrile Debatte: ÖVP-Politikerin von KPÖ-Mann als Genossin "beleidigt"

Was war passiert? Eigentlich ging es um einen Antrag der FPÖ zur Beibehaltung der Matura . Auch Dankl kam zu Wort und sprach über ein "Erbe der Monarchie", dass man in Österreich so großen Wert auf Titel lege. "Und da muss ich jetzt schon fast 'Genossin' Jöbstl sagen, wenn sie sagt, es sollte keinen Unterschied machen, ob jemand eine Lehre, eine Matura oder einen Bachelor hat."

"Eindeutig eine Beleidigung"

Schon während Dankl das ausführt merkt man eine gewisse Unruhe im Saal. Und da wird der KPÖ-Mann auch schon vom FPÖ-Abgeordneten Alexander Rieder unterbrochen: "Es geht um die Wortmeldung für die Kollegin Jöbstl, weil das mit 'Genossin' kann man so nicht stehen lassen." Aus dem Hintergrund ist auch ein "Letztklassig" zu hören.

Und Jöbstl selbst meldet sich mit den Worten: "Bitte um eine Entschuldigung durch den Kollegen der Kommunisten, weil ich lasse mich nicht als Genossin bezeichnen. Das ist für mich kein erstrebenswertes Wort, sondern eindeutig eine Beleidigung. Und ich bitte dich, das zurückzunehmen und dich zu entschuldigen." Dankl wirkt ob der Debatte etwas irritiert, merkt aber an, dass es viele Genossenschaften gebe. "Genosse/Genossin wird in der deutschen Sprache - ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Vorurteile gibt - verstanden, als Menschen, die in einen bestimmten Lebensbereich, eine bestimmte Unternehmung begleiten." Auch die SPÖ grüße sich ja untereinander so.