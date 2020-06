Neuer österreichischer Hitzerekord

Auch in Niederösterreich fiel am Samstag der Landes-Hitzerekord: In Seibersdorf wurde mit 39,7° C ein neuer Höchstwert erreicht, der alte lag bei 39,3° C in Waidhofen/ Ybbs, gemessen am 5. Juli 1950. In Tirol (38,9° C in Lienz), Wien (38,5° C in Wien/Donaufeld) und in der Steiermark (38,8° C in Frohnleiten ) wurden zumindest die Rekorde für den heißesten August-Tag gebrochen.

In Nordostösterreich wurde um 14.00 Uhr die Ozonwarnschwelle überschritten. Wie man sich bei bei Ozonbelastung verhalten sollte lesen Sie hier.

