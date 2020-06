Kein Hitzerekord, aber Rekordhitze

Am Montag werden die Temperaturen im Osten noch einmal ansteigen, im Westen ist es mit der großen Hitze vorbei. Mit einer Kaltfront kündigt sich eine Umstellung des Wetters an. Regenschauer und teils heftige Gewitter breiten sich dabei von West nach Ost aus. Am längsten sonnig und trocken bleibt es im äußersten Osten und Südosten, hier wird es mit bis zu 39 Grad noch einmal außergewöhnlich heiß. Die Gebiete hinter der Kaltfront liegen hingegen schon im kühleren Bereich wie in Vorarlberg mit teils nur noch um 23 Grad.

In der Nacht auf Dienstag räumt kräftiger Wind auch im Osten und Südosten die Heißluft aus, damit ist die große Hitze im ganzen Land vorläufig zu Ende. Mit rund 31 Grad wird es im Süden am wärmsten sein, hier scheint zudem verbreitet auch die Sonne. Sonst sind mehr Wolken anzutreffen und mit Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad ist es zumindest etwa kühler.

Am Mittwoch kehrt teilweise der Sommer wieder zurück. In weiten Teilen des Landes überwiegt der Sonnenschein. An der Alpennordseite und im Norden bilden sich jedoch im Tagesverlauf einige Quellwolken und auch einzelne Regenschauer. Sonnig und trocken bleibt es im Süden. Der Wind weht schwach, im östlichen Flachland auch mäßig aus West bis Nord. Frühtemperaturen elf bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 32 Grad.

Am Donnerstag bringt stabiles Hochdruckwetter verbreitet strahlenden Sonnenschein und oft wolkenlosen Himmel. Lediglich im westlichen Bergland sind lokale Wärmegewitter nicht völlig auszuschließen. Der Wind weht nur schwach und dreht zunehmend auf Ost bis Süd. Frühtemperaturen zwölf bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 27 bis 33 Grad.

Am Freitag setzt sich das sonnige und stabile Hochdruckwetter fort. Lediglich am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol sind einzelne Wärmegewitter möglich. Der Wind weht nur schwach meist aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen 13 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen 29 bis 36 Grad.

Bleibt die Frage nach dem Bauernkalender. Der besagt folgendes: Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne. Der 27. Juni war ein strahlend schöner Sommertag.

