Bis 38 Grad: Auf Österreich rollt Hitzewelle zu

Heiß, heißer, Hitzewelle. Der Spätsommer zeigt ab Samstag was er noch drauf hat. Nämlich bundesweiten Sonnenschein und Höchstwerte bis zu 38 Grad. Höchst erfreulich auch die prognostizierte Dauer des sommerlichen Gastspiels. Mit etwas Wetterglück, so die Meteorologen der Hohen Warte, bleibt es bis kommenden Samstag heiß, sonnig und meist auch trocken.

Wer kann, sollte sich Montag, den heißesten Tag der Woche, einen Urlaubstag gönnen. Denn bei 38 Grad im Schatten locken Pool, Badeseen und Freibäder. Auch der Besuch eines kühlen Gastgartens ist nicht zu verachten. Zwar werden die heimischen Allzeit-Hitzerekorde in der kommenden Woche nicht erreicht. Für den Start der zweiten Augusthälfte sind Temperaturen von 35 bis 38 Grad aber sehr ungewöhnlich.

Der wärmste Augusttag in Österreichs wurde 1992 registriert. Damals, am 29. August, kletterte die Quecksilbersäule in Mistelbach auf 39 Grad. Und der heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen (1947) war der 27. Juli 1983. In der Kärntner Gemeinde Dellach im Drautal schwitzte die Bevölkerung bei 39,7 Grad. Die kommenden Temperaturen kratzen an diesen Rekorden.