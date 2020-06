Bauern erhalten jetzt finanzielle Unterstützung

Die Lage ist ernst. Die anhaltende Dürre bringt Bauern in ganz Österreich zur Verzweiflung. Im Westen vertrocknen die Almwiesen. Im Osten gibt es schon jetzt massive Ernteeinbußen bei Mais, Rüben, Erdäpfel und Soja. „Und die Hitzeschäden breiten sich täglich von Süd-Osten Richtung Nord-Westen aus“, sagt Günther Rohrer, Pflanzenbau-Experte der Landwirtschaftskammer. Nun reagiert auch das Landwirschaftsminsiterium: Minister Nikolaus Berlakovich schnürt ein „ Hilfspaket“ mit vier Punkten „für dürregeschädigte Bauern“, hieß es am Donnerstag. „Die Voraussetzungen für die heurige Ernte sind wegen der Hitzeperiode sehr schwierig. Für viele Bauern ist die Ernte in Gefahr. Sie brauchen jetzt rasch Hilfe“, so Berlakovich. Zu diesem Zweck soll der Katastrophenfonds angezapft werden. Auch die Länder sollen mitzahlen. Die Summen sind derweil allerdings noch unklar. Trotze der Dürre ist die heurige Sommer-Getreideernte höher als im Vorjahr.

Es gibt kaum eine Region, die nicht betroffen ist. Die ersten Bauern silieren bereits den Mais. „Dabei ist der noch lange nicht hoch genug. Und die Kolben sind noch sehr klein“, erklärt Rohrer. „Zuletzt war es im Jahr 2000 ähnlich schlimm.“ Kurt Weinberger, Generaldirektor der Hagelversicherung, spricht sogar von einer „Jahrhundert-Situation“.