Neuer Höchststand: 9.262 Fälle in 24 Stunden gemeldet

Zehn Tage ist es heute her, dass ganz Österreich in den "Lockdown light" - mit den Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr, geschlossenen Bars und Restaurants, ging.

Am Freitag will die Bundesregierung über das weitere Vorgehen beraten, bereits am Donnerstagnachmittag tagt die Ampelkommission. Ausschlaggebend dafür: die aktuellen Zahlen. Nach Problemen beim elektronischen Meldesystem EMS der AGES bildeten diese in den vergangenen Tagen jedoch nicht den tatsächlichen 24-Stunden-Wert ab. Neue Fälle konnten teils nicht eingemeldet werden, weshalb es in den vergangenen Tagen zu Nachmeldungen - und höheren Fallzahlen kam.

Auch für heute rechnete Gesundheitsminister Anschober schon im Vorfeld noch einmal mit Nachmeldungen und damit mit höheren Fallzahlen. Und tatsächlich:

9.262 Fälle in 24 Stunden Fälle bedeuten einen neuen Negativ-Rekord. Dazu kommen 44 Todesfälle - damit sind insgesamt 1.608 Personen mit dem Coronavirus verstorben, 107.876 sind wieder genesen - damit gibt es aktuell 72.158 aktive Fälle.

Wie viele der neu gemeldeten Fälle jedoch der Nachmeldung geschuldet sind, wurde nicht ausgewiesen. Der tatsächliche 24-Stunden-Wert an neuen positiven Tests könnte also deutlich unter den gemeldeten 9.000 Fällen liegen.

Bereits von Dienstag auf Mittwoch war mit mehr als 7.500 neuen positiven Testergebnissen der zweithöchste gemessene Wert seit dem Inkrafttreten der neuen Maßnahmen registriert worden. Vergangenem Samstag war mit über 8.000 Neuinfektionen der bisherige Höchststand registriert worden.

Mehr dazu in Kürze