Nachrichten-Überblick - Die wichtigsten Themen des Tages

Sonne im Tagesverlauf: Die Reste eine Warmfront bringen im Norden und Osten zunächst noch dichte Wolken und am Vormittag teils auch etwas Regen. Die Sonne kommt im Tagesverlauf aber zumindest etwas heraus. Mehr Sonnenschein gibt es im Süden und in der ersten Tageshälfte auch noch im Westen, bevor die deutlich wetterwirksamere Kaltfront von Nordwesten her auf Österreich übergreift. Dabei können sich neben Schauerlinien auch Gewitter- und Böenfronten ausbilden, die lokalen Starkregen und Sturm bringen. Die Front breitet sich ab dem späten Nachmittag aus, den Osten und Süden erreicht sie erst am Abend. Tageshöchsttemperaturen 18 bis 26 Grad.