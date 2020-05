Söder vs. Kurz: Ein paar Minuten Ländermatch

Den Applaus gibt's diesmal auf Knopfdruck. Kurz bevor Markus Söder ins Studio marschiert, drückt Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär auf den roten Button, der irgendwie nach Alarm aussieht. Und da kommt er auch schon reinspaziert: Markus Söder, CSU-Chef, bayerischer Ministerpräsident und oberster Krisenmanager im Land.

Die CSU hält erstmals einen digitalen Parteitag - statt einer Halle gibt es ein kleines Studio im Franz Josef Strauß-Haus, wo Bär und Generalsekretär Markus Blume moderieren. Und anstelle einer Bühne tauchen die Redner hinter einem Bildschirm auf. 250 Delegierte sitzen an diesem Tag vor ihren PCs. "Das ist schon etwas Besonderes, ein virtueller Parteitag", sagt Söder. Es sei auch ein Experiment. Genau deswegen erinnert er dann noch alle daran, was virtuell heißt: "Alles was man sagt, wenn man das Mikro offen lässt, wird von allen gehört. Man sieht auch wo jeder ist, also was da so im Hintergrund alles an Dekoration ist."

Krisenmanager und Trekkie

Für seine Rede zieht sich Söder dann in sein Arbeitszimmer zurück: Kreuz an der Wand, weiß-blaue-Fahnen - und ein geschickt platziertes Accessoire, das wohl in keiner Berichterstattung fehlen wird: Ein Star-Trek-Häferl. Filmfan Söder outete sich schon früh als Trekkie. Den vulkanischen Gruß "Live long and prosper" schickte er damals via Facebook, also ein gutes Leben und friedliche Zeit.

Diese sieht Söder, der ab und an am Häferl nippt, trotz der guten Entwicklung ("Wir sind ganz gut durchgekommen") im Land leicht besorgt. Bei den Protesten gegen die noch geltenden Corona-Beschränkungen müsse aufgepasst werden, dass diese nicht von Verschwörungstheoretikern gekapert würden, mahnt er. Und: Kritik ja, aber man müsse sich an Fakten orientieren. Von der AfD am besten ganz viel Abstand halten.

Ansonsten gibt sich Söder, der an Parteitagen gegenüber der politischen Konkurrenz nicht zimperlich ist, konziliant. Ein bisschen Kritik an den Grünen, wobei er sich da Boris Palmer, den Tübinger Oberbürgermeister rauspickte, den die Bundes-Grünen wegen seiner Äußerungen ("Wir retten Menschen, die in halbem Jahr sowieso tot wären") fallen ließen.