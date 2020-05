Auslaufmodell dank Corona: Naht das Ende des Büros?

Vorreiter Facebook

Im kalifornischen Silicon Valley, wo sich IT-Giganten aneinanderreihen und das moderne Büroleben in den Zehnerjahren neu definiert wurde, sieht es derzeit ganz danach aus. Facebook und Google kündigten an, den Großteil ihrer Mitarbeiter bis Ende des Jahres im Homeoffice zu lassen; er rechne damit, dass in zehn Jahren jeder zweite Angestellte so arbeiten würde, sagte Mark Zuckerberg diese Woche in einem Interview mit The Verge. Der Nachrichtendienst Twitter bot seinen rund fünftausend Mitarbeitern angesichts der Corona-Krise an, überhaupt auf Telearbeit umzustellen – für immer. Ausrüstung für das Homeoffice inklusive.