Pro und Contra Homeoffice: Moderne Welt oder schleichende "Hausfrauisierung“

Contra Homeoffice

Flexibel, nett und familiär kommt die neue Heimarbeit daher; allein sie ist es nicht. Schon gar nicht für Frauen. Bevor sie es noch bewusst wahrnehmen, befinden sie sich schon in der schleichenden „Hausfrauisierung“, also der Rückkehr zu tradierten Geschlechterklischees längst vergangener Tage. Frau sorgt zu Hause für Essen und Kinder, Mann sitzt vor allem am Schreibtisch und vorm Fernseher. Leider hat mehr Flexibilität noch nie dazu geführt, dass Männer auch mehr Fürsorgearbeit leisten. Für erwerbstätige Mütter ist das permanente Homeoffice die komprimierte Doppelbelastung mit garantiertem Karriereknick.

Für die gesamte Arbeitswelt lauern – angeheizt durch die rasante Digitalisierung – vor allem drei große Gefahren: Entgrenzung, Entfremdung und Entsolidarisierung. Arbeit und Freizeit verschwimmen, Um auch ja nichts zu verpassen, sind Heimarbeiter immer erreichbar. Fixe und laufende Kosten für Infrastruktur, Miete, Strom und Internet wandern klammheimlich vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. „Wozu noch ein Büro?“ fragen sich schon jetzt viele Betriebe. „Wozu noch eigenes Personal anstellen?“, werden sie in einigen Jahren fragen.

Dank Digitalisierung lässt sich Büroarbeit in kleine Häppchen aufteilen und über „die Cloud“ an Billigstbieter ins entfernteste Homeoffice vergeben. Hunderttausende Ich AGs treten gegeneinander an, mucken nicht auf und tragen brav das volle Risiko. Kommt die Krise, gibt’s Almosen aus dem Härtefallfonds. Wenn der Antrag fehlerfrei ist ...

Anita Staudacher ist Mitglied der KURIER-Wirtschaftsredaktion und arbeitet derzeit von zu Hause aus.