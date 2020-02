Party? Bitte nicht! Die neue Indoor-Generation

Sport via Youtube-Tutorial statt im Fitnessstudio, Partnersuche auf Tinder statt im Club, Netflix statt Kino, Essen bestellen statt im Lokal speisen: Der Wandel macht sich in vielen Bereichen bemerkbar. Manch einer lässt sich sogar den Wocheneinkauf vom Supermarkt des Vertrauens nach Hause liefern – und das nicht aus Not, sondern aus Bequemlichkeit heraus. Das ultra-hippe „Urban Dictionary“ nennt passionierte Daheimbleiber übrigens „Homebodys“ – „jemand, der die einfachen Freuden des Daheimseins genießt“.

Die neue Lust am Faulenzen befeuert mittlerweile eine ganze Industrie: „Geh weg“-Fußmatten verraten die Lebenseinstellung bereits an der Türschwelle, drinnen verströmt die Kerzenmarke „Cancelled Plans“ („Abgesagte Pläne“) den Duft gewollt verpasster sozialer Verpflichtungen. Als waschechter Stubenhocker trägt man Pullover mit JOMO-Print (steht für „Joy Of Missing Out“, „Spaß am Versäumen“) und trinkt Tee aus Tassen mit der Aufschrift „Sorry für die Verspätung, ich hatte keine Lust zu kommen“.