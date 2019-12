So uncool ist Österreichs Jugend in der Freizeit

Weniger schrill als erwartet

In der öffentlichen Debatte werden Jugendfreizeitkulturen als expressive und vielfach auch exaltierte Vergnügungswelten beschrieben. Man hört und liest von der Party- und der Shopping-Jugend oder lifestyle-tauglichen Koch-Sessions und Yoga als junge Freizeittrends.

Im Ranking der bei jungen Österreicherinnen und Österreichern beliebtesten Freizeitaktivitäten spielen exaltiertes Vergnügen und schrill-bunte Lifestyles jedoch wider Erwarten eine Nebenrolle.

Shopping und Party, aber auch Koch-Sessions und Yoga liegen in dem Beliebtheitsranking auf den unteren Ranglistenplätzen. "Die Jugend ist der bunten Lifestylewelt mit ihrer Vielzahl an ständig wechselnden Trends und Moden überdrüssig geworden. Sie sucht weniger das Abenteuer, sondern konzentriert sich auf das Solide und findet persönlichen Ausgleich vor allem in Sport und Bewegung", kommentiert Studienautorin Beate Großegger.