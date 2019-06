Jugend-Trend-Monitor: Wie handysüchtig ist die Jugend?

Die Umfrage beschäftigte sich auch mit der dunklen Seite der digitalen Medien und fragte die jungen Leute nach ihren Erfahrungen mit Online-Mobbing. Jeder zweite hat es erlebt, jeder achte sogar bei sich selbst. Eine schreckliche Erfahrung: Die Beschimpfungen im Internet finden die meisten genauso arg wie im persönlichen Kontakt.

Ist Mobbing schon Alltag?

Drei Viertel sehen keinen Unterschied darin, ob jemand direkt oder online fertiggemacht wird. Viele das pragmatisch: Online-Mobbing gehöre zum Alltag, meint jeder Vierte und jeder Fünfte meint, man solle es nicht ernst nehmen.

Die Reaktionen sind vielfältig, so die Umfrage: Jeder fünfte Befragte stellte den Übeltäter zur Rede, auch hier ist der Unterschied zwischen realen Begegnungen und Online-Kommunikation nicht groß. Die Hälfte meldete das Online-Mobbing beim Plattform-Anbieter. Echte Menschen sehen sie gar nicht so sehr als Hilfe: Nur jeder siebente wendete sich mit dem Problem an eine Vertrauensperson.