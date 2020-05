Chinas Drohgebärden sind auch ein Zeichen der Schwäche

Eines der zahlreichen Glutnester im Streit mit Washington ist die Situation in Hongkong, wo die Menschen seit mehr als einem Jahr gegen den wachsenden Einfluss Pekings protestieren. Dieser Widerstand soll nun stärker bekämpft werden: Neue Sicherheitsgesetze, die sich gegen „subversive Aktivitäten und ausländische Einmischung“ richten, sollen künftig für Ordnung sorgen. In Umgehung des Hongkonger Parlaments soll der Volkskongress die Gesetze erlassen. Selbst chinesische Sicherheitsorgane sollen dann in Hongkong eingesetzt werden können – ein klarer Bruch der bisherigen Autonomie nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“, der seit der Rückgabe der britischen Kronkolonie 1997 an China gilt.