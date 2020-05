Stenzel kündigt Abschied an - Überraschung nicht ausgeschlossen

Kluge Taktikerin

Bei der Wahl wurde es in der Inneren Stadt spannend: Bis zuletzt war unklar, ob Stenzel der FPÖ zum ersten Platz verhilft oder ob gar die SPÖ als lachender Dritter siegen würde. Am Ende setzte sich die ÖVP knapp vor der SPÖ durch. Die FPÖ wurde mit einem Plus von 8,5 Prozentpunkten Dritter.

Stenzels Politik blieb dem Bezirk erhalten, auch Figl macht gerne gegen Touristen und andere Bezirksfremde mobil.