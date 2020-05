Strache will seine Ex-Partei überholen: So stehen die Chancen

„Es ist ein historisches Datum“, sagte Heinz-Christian Strache, als er am vergangenen Freitag die Wiener Sofiensäle betrat. Dabei meinte er nicht den Jahrestag des Platzens des Ibiza-Skandals, der dieser Tage medial breitgetreten wird. Vielmehr wählte Strache mit dem 15. Mai den Jahrestag der Unterzeichnung des Staatsvertrags, um den neuen Namen, das Programm und einen neuen prominenten Mitstreiter für seine Partei zu präsentieren – welche letztlich das Produkt des Ibiza-Skandals ist. Bemüht staatstragend ist derzeit aber höchstens die Inszenierung. Denn noch ist das „Team HC Strache“ (vormals DAÖ) weit von einer nennenswerten politischen Relevanz entfernt. Mit fünf Prozent laut aktuellen Umfragen würde die Partei gerade den Einzug in den Wiener Gemeinderat schaffen, wo Strache, wie er selbst sagt, gerne für „Wirbel“ sorgen will.

Immerhin: Mit dem Niederösterreicher Christian Höbart ist es Strache gelungen, nach einer Reihe unbekannter Hinterbänkler einen ersten prominenten Blauen zum Überlaufen zu bewegen. Gut möglich, dass es nun einigen noch zögerlichen blauen Funktionären leichter fällt, es ihm gleichzutun. Wobei Höbart nicht so recht zum Image passt, das Strache seiner Partei verpassen will. Wie zuletzt bei etlichen Gelegenheiten, betonte er am Freitag gleich zwei Mal seine Distanz zu Antisemitismus und NS-Ideologie. Gleichzeitig hat er nun einen Mitstreiter in seinen Reihen, der in der Vergangenheit schon mal Asylwerber als „Erd- und Höhlenmenschen“ bezeichnet hatte.

Im Programm der neuen Partei befinden sich ohnehin weitgehend bekannte FPÖ-Versatzstücke – vom Kampf gegen die „ORF-Zwangsgebühren“ bis hin zur Abwehr der Bedrohungen durch islamische Zuwanderung.