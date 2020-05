Geheimnis um Parteiname gelüftet: Ex-FPÖ-Chef tritt mit "Team Strache" an

Strache, der vor ziemlich genau einem Jahr über die Ibiza-Affäre stolperte, hat mit seinem Polit-Comeback in den vergangenen Monaten viel Aufsehen erregt.

Nach der langwierigen und schmutzigen Trennung von der FPÖ gab er zuerst an, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Doch der Abschied war nicht von langer Dauer.

Spitzenkandidat im Herbst

In Wien spaltete sich die " Allianz für Österreich" unter Führung von Ex-FPÖ-Abgeordnetem Karl Baron ab - und bald war Strache an Bord. In mehreren Pressekonferenzen und bei einer langen Rede beim Neujahrstreffen der DAÖ gab er immer mehr Details zu seinem neuerlichen Polit-Engagement bekannt.

Erst vor zwei Wochen verkündete er offiziell, was schon alle vermuteten: Er wird Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl im Herbst.