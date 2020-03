Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Schneeschauer und Kälte: Am Vormittag zeigt sich die Sonne noch öfter. Im weiteren Verlauf werden die Wolken von Norden her dann mehr und insbesondere in der zweiten Tageshälfte zieht der eine oder andere Schneeschauer - auch über die Bundeshauptstadt. Der Wind weht teils lebhaft aus nördlichen Richtungen. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen um minus 2 Grad, bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf rund plus 4 Grad. Der kalte Nordwind verstärkt das Kälteempfinden dabei zusätzlich.