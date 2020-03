Roms Bürgermeisterin löst mit Park-Video heftigen Wirbel aus

Viel Kritik

Jedoch steht sie auf dem Video selbst in einem grün blühenden Park. "Es gibt Leute, die noch rausgehen, als sei nichts gewesen. So geht es nicht", erklärt sie dabei mit ernster Miene. Bei den Einwohnern kam das weniger gut an. "Genial. Man stellt sich in den Park und sagt den Menschen, dass sie zu Hause bleiben sollen", hieß es in den Kommentaren auf Raggis Twitter-Account. Oder: "Können wir jetzt alle in den Park gehen und Videos machen, um den Leuten zu sagen, sie sollen daheim bleiben."

Neue Verschärfungen

Italien hat im ganzen Land eine Ausgangssperre verhängt, die am Freitag noch einmal verschärft wurde. So verbietet die Regierung den Bürgern jetzt auch ausdrücklich, in Parks und andere Grünanlagen zu gehen. Sport in der Öffentlichkeit soll unterbleiben. In Rom kontrollierte die Polizei am Wochenende stärker als an den vorangegangenen Tagen.