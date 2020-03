Hoffnungsschimmer in Italien: 95-Jährige geheilt

Ein Foto zeigt die betagte Patientin im Kreis von Ärzten und Krankenpflegern. Modena liegt in der Emilia Romagna, der nach der Lombardei am zweitschlimmsten betroffenen Region in Italien.

Neuer Rekord bei Todeszahl

Zuletzt hatte Italien die Welt wieder mit traurigen Schlagzeilen erschüttert. Innerhalb von 24 Stunden waren fast 800 Menschen an Covid-19 gestorben, wie am Samstag bekannt wurde - ein neuer Rekord seit Ausbruch der Pandemie in Italien. Allein die Lombardei hatte in diesem Zeitraum 546 Menschenleben zu beklagen.