Coronavirus: "Hohes Sicherheitsrisiko für den Planeten"

Werden Sie es schaffen, alle zurückzuholen angesichts der Ausnahmesituation weltweit?

Ich kann versichern, dass wir es im Laufe der Zeit schaffen werden, die Menschen zurückzuholen, wenn sie zurückwollen.

Gibt es Länder, bei denen Sie Reisenden raten würden, vor Ort zu bleiben?

Österreicher, die im Ausland ihren Lebensmittelpunkt haben, werden das nach Maßgabe entscheiden. Und auch bei Reisenden liegt es in deren Eigenverantwortung. Wesentlich zu wissen ist: Eile ist geboten. Jeden Tag werden Grenzen dichtgemacht, Flughäfen und Fluglinien stellen ihren Betrieb ein. Es ist kein Verlass, dass kommende Woche aus gewissen Destinationen noch Linienflüge in Europa ankommen. Umgekehrt ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, dass nicht alle sich dem Ernst der Lage bewusst sind.

Es gibt noch Touristen, die ihren Urlaub nicht wegen Corona abbrechen wollen?

Ja, auch mit solchen Fällen sind wir konfrontiert. Es gibt Touristen, die uns sagen, sie wollen erst nächste Woche zurückkommen. Oder gar noch ein paar Tage am Strand bleiben oder eine Trekking-Tour machen wollen.

Antwort des Außenministers?

Ich kann nur an die Vernunft appellieren. Viele Urlauber hatten in den letzten Tagen vielleicht wegen hoher Roaming-Gebühren das Handy nicht an und realisieren erst jetzt, dass Österreich im Notbetrieb-Modus ist: „Wenn Sie zurück wollen, beeilen Sie sich. Es wird von Stunde zu Stunde schwerer, nach Europa zu kommen.“ Ich kann nicht versprechen, dass wir jede Destination mehrmals anfliegen werden